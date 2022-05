Tornano i corsi di formazione di Autoricambi Nova per la sua platea di officine. Con il ritorno ad una vita pressoché normale, e con le dovute precauzioni anticontagio, si riparte quindi con l’aggiornamento. Entra nel circuito di Nova “MotulEvo”, un progetto completo dedicato ai cambi automatici. MotulEvo è un pacchetto unico di prodotti e servizi, destinato a far crescere le competenze professionali dei ricambisti e delle officine, migliorandone il lavoro. Il corso si terrà nella sede di Autoricambi Nova in via Nuova San Marzano a Poggiomarino nella giornata di venerdì 20 maggio. La formazione verterà sul tema “Principi di funzionamento e manutenzione dei cambi automatici”. Nel corso della giornata, oltre che le tecniche di manutenzione dei cambi automatico, sarà illustrato anche il funzionamento di alcuni strumenti di MotulEvo. Tra questi l’Atm 09.18. Si tratta di una macchina dotata di un tablet integrato e amovibile che permette di eseguire le operazioni di controllo e gestione della manutenzione del cambio automatico anche a distanza grazie al collegamento Wi-Fi e Bluetooth. Sempre tramite il tablet, inoltre, si possono consultare le banche dati e i manuali pre-caricati o navigare nel forum “casistica guasti cambi automatici”. Rispetto al passato, la ATM 09.18 si è arricchita di nuove funzionalità come il lavaggio del radiatore. Grazie alla sua tecnologia è adatta anche a effettuare la manutenzione dei cambi automatici delle vetture ibride. Nel pacchetto vengono forniti i raccordi per le principali vetture in circolazione sono inoltre disponibili filtri dotati di codice QR Code per un più agevole e veloce abbinamento. Insomma, tutto in funzione delle officine e del cliente finale, a cui Autoricambi Nova continua a fornire formazione e servizi affinché il proprio parco officine resti sempre aggiornato ed all’avanguardia su ogni evoluzione dell’automotive e dell’aftermarket. CLICCA QUI PER IL SITO MOTULEVO. info@autoricambinova.com Info: 081.5285755