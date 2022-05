Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di 41 anni per tentata rapina, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Il 12 marzo scorso un uomo a bordo di un ciclomotore, transitando in corso Umberto, aveva tentato di strappare la borsa di una turista facendola rovinare a terra. Sorpreso da una pattuglia impiegata in un servizio antiscippo, il malvivente si era dato alla fuga, riuscendo a dileguarsi solo dopo aver investito il poliziotto che aveva tentato di bloccarlo. Quest’ultimo, nella circostanza, aveva riportato la frattura del polso.

A seguito di un’attività di indagine, incentrata sull’analisi degli impianti di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe presenti sul territorio cittadino. Così si sono raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Le investigazioni, tra l’altro, hanno consentito di accertare i fatti. L’uomo, per eludere le indagini a suo carico, nei giorni successivi ai fatti aveva montato sul motociclo un parabrezza. Il mezzo ne era invece sprovvisto al momento della tentata rapina.