Nell’ultimo fine settimana gli agenti della Polizia locale hanno identificato un cittadino di Scafati. Lo hanno infatti beccato a sversare alcuni sacchi contenenti rifiuti speciali in via D’Amaro. Lungo il ciglio della strada, proprio nei pressi di una casa diroccata. Il soggetto in questione, diffidato e sanzionato, finì quindi sorpreso da un residente della zona. Lui aveva segnalato la sua presenza ai caschi bianchi, denunciando lo sversamento abusivo. Sulla scorta delle informazioni ricevute, corredate da foto e video sia del trasgressore sia dell’auto dalla quale erano scaricati i sacchi, gli agenti, hanno avviato un’attività d’indagine. Riuscendo in poche ore ad identificare il responsabile.

“In pochissime ore – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – il trasgressore è stato individuato, convocato presso il comando della Polizia municipale e diffidato. Gli è stata, inoltre, comminata una sanzione amministrativa per la violazione dell’ordinanza sindacale sull’abbandono dei rifiuti. L’autore dello sversamento abusivo ha dovuto, inoltre, rimuovere i sacchi depositati sul ciglio della strada e dovrà, ora, smaltire legalmente i rifiuti e consegnare la certificazione di avvenuto smaltimento ai nostri vigili urbani, ai quali va il mio personale ringraziamento, e quello di tutta l’Amministrazione, per il lavoro prezioso che assicurano ogni giorno per il controllo del territorio. Continueremo a perseguire chi non rispetta le regole, chi sporca le nostre strade, deturpando l’immagine della nostra città. Ringrazio il cittadino che ha segnalato il trasgressore ai vigili urbani, consentendoci di identificarlo e sanzionarlo. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con l’Amministrazione, denunciando chi non rispetta le regole”.