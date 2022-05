Suicida nel tunnel della Metropolitana di Napoli, treni fermi per 5 ore

Dalle dalle 3.45 circa e per 5 ore, la tratta Campi Flegrei-Gianturco della linea 2 della metropolitana di Napoli è rimasta interrotta per un suicidio. Cinquantacinque i treni cancellati per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. – Il cadavere di un uomo, privo di documenti, trovato infatti stamane lungo i binari della rete ferroviaria sotterranea tra piazza Garibaldi e piazza Cavour. Percorsa dalla linea 2 della metropolitana ma anche da altri convogli. Il corpo dell’uomo, di origini extracomunitarie, reso irriconoscibile dalle ferite riportate a causa del passaggio di uno o piu’ treni, e’ rimosso per eseguire l’autopsia.

Molti appunto i collegamenti cancellati o deviati durante le operazioni, ora la circolazione e’ ripresa normalmente. Ma i treni dell’orario di punta sono saltati creando anche molti disagi ai pendolari del mattino.