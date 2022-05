Somma Vesuviana, svaligia le auto dei clienti di un noto locale: arrestato

A Somma Vesuviana i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentato furto aggravato Alfredo Ciotola, 43enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. I militari – impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio disposto dalla Compagnia di Castello di Cisterna – stanno percorrendo via Pomigliano nei pressi del locale “Sweet Life”. Tanti i clienti all’interno dell’attività commerciale e molte le auto parcheggiate. Le aveva notate anche il 43enne flegreo che aveva pensato bene di saccheggiarne ben tre.

L’uomo però non aveva fatto i conti con i Carabinieri che lo hanno fermato e perquisito. Rinvenuti e sequestrati vari attrezzi atti allo scasso, per l’uomo sono scattate le manette.

Arrestato, è ora in attesa di giudizio.