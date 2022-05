Somma Vesuviana, ecco la coalizione di Bianco: “Noi unica svolta possibile” 

Sono sette le liste a sostegno di Giuseppe Bianco, candidato a sindaco a Somma Vesuviana: PD, Psi, Primavera Sommese, Onda Bianca – Alternativa Civica, Siamo Sommesi, Per Somma, lista Bianco. Nella lista Bianco sono, inoltre, confluiti candidati del Movimento per il Popolo, che ha come riferimento politico il consigliere regionale Giovanni Mensorio.

“Ringrazio di cuore tutti i candidati e le candidate: nella loro scelta di sostenere il mio progetto politico e amministrativo per Somma Vesuviana c’è tutta la passione per il territorio e per i cittadini sommesi, che meritano un’amministrazione seria e capace”, spiega Bianco.

Medico ospedaliero, già primario del San Giovanni Bosco, Bianco lancia un appello proprio alla cittadinanza: “È il momento del cambiamento vero, del salto di qualità. In campagna elettorale spiegheremo il nostro programma, fiduciosi che verrà accolto con la consapevolezza che si tratta dell’unica strada per una svolta autentica”