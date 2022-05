Simone Dalmazia, classe 2011 di Poggiomarino, parteciperà allo stage del Real Madrid. Dopo un anno dalle selezioni al “CampRealMadrid”, Il talento poggiomarinese è tra i sei prescelti per andare a settembre al Santiago Bernabeu. Un sogno per i ragazzi di mezza Europa ed oltre, e che solo in Italia hanno accarezzato ben 1700 partecipanti. Gli emissari dei Blancos, infatti, li hanno visionati tutti nell’intera penisola per sceglierne circa un centinaio. Qui l’ultima scrematura, avvenuta qualche settimana fa a Verona, con la scelta di appena sei. Tra questi proprio Simone Dalmazia, unico del Sud. Il babycalciatore è tesserato con il Victoria Marra, scuola calcio della contrada a metà tra Boscoreale e Poggiomarino. Ad allenarlo mister Fabio Collaro. Dunque, a settembre Simone coronerà un sogno: con lui solo altri 5 italiani e ragazzi provenienti dal resto d’Europa.

Ma cos’è che Simone ha vinto? Perché farà lo stage? La pagina della Fondazione organizzatrice spiega tutto. «Il Real Madrid è uno dei club più popolari al mondo. “La Cantera”, l’accademia dei Galacticos, non è solo la colonna portante della filosofia del club, ma anche il miglior settore giovanile al mondo. Tramite la Fundación Real Madrid Clinic portiamo lo stile di allenamento del vivaio madrileno in otto paesi europei. In occasione dei camps estivi di 5 giorni permettiamo ai partecipanti di vivere la magia “real”. I migliori talenti avranno persino la chance di qualificarsi per un’esibizione all’Estadio Santiago Bernabéu. Ed è così che è andata per il babycalciatore di Poggiomarino.