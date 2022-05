A Ottaviano, in provincia di Napoli, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento un 30enne di San Giuseppe Vesuviano già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti nel distributore Esso di via Roma trovando il 30enne V. M. mentre tentava di impossessarsi della cassa denaro che si trova nell’impianto “self service” sotto gli occhi increduli dei passanti. L’arrestato è in attesa di giudizio.

Ancora distributori di carburanti nel mirino, dunque. Ma stavolta non si tratta della classica rapina armata con la pistola puntata contro i benzinai. Ma di qualcosa di completamente nuovo e diverso: il tentativo di sradicare la cassa con i soldi. Naturalmente non poteva finire bene per l’uomo. Appena ieri l’ultimo caso simile a Torre Annunziata.