Un 49enne residente ad Ercolano, poco dopo le 17:30 di ieri, si è tolto la vita dopo essersi lanciato nelle acque del porto di Portici con la sua Audi nera. Sul posto sono giunti gli uomini della capitaneria di porto e gli agenti della polizia municipale, ma per l’uomo non c’era già nulla da fare. Sgomento tra le persone che hanno assistito al folle gesto tra cui alcuni pescatori che hanno allertato i soccorsi. L’uomo, stando a quanto apprende Fanpage.it, si sarebbe lanciato volontariamente con la propria automobile dopo una breve rincorsa sulla banchina. Lanciandosi così nelle acque del Granatello davanti agli occhi increduli dei passanti.

Un suicidio simile, più o meno nello stesso punto, era avvenuto circa tre anni fa. Anche in quel caso il recupero dell’auto non era riuscito a salvare l’uomo alla guida. La zona è chiaramente non percorribile dalle auto, che transitando violano le regole dell’area.