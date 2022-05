“C’è tempo fino al 12 maggio per presentare la domanda per la nomina nomina degli scrutatori. Saranno impiegati nei seggi elettorali il 12 Giugno 2022 per i quesiti referendari. Anche quest’anno – come sempre accade a Ottaviano da quando sono sindaco – la commissione elettorale ha accettato la mia proposta. Scegliere quale criterio preliminare tra quelli già iscritti nell’Albo degli scrutatori del Comune di Ottaviano i cittadini che siano Disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego e Studenti”. Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso. Qui il link per fare domanda.

I quesiti

Si voterà un solo giorno, domenica 12 alle ore 7 e termineranno alle ore 23.

Si tratta della diciottesima tornata referendaria abrogativa nella storia della Repubblica italiana e si voterà per abrogare- o mantenere in vigore- i testi di legge.