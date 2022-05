Scontro auto-camion sull’autostrada per Napoli, muore 59enne

Incidente mortale lungo l’autostrada A 16 Napoli-Bari. A perdere la vita un uomo di 59 anni di Panni, in provincia di Foggia. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta al Km 99 in direzione Canosa, per il sinistro che ha visto coinvolti un autocarro ed un’autovettura. Nel violento impatto, il conducente dell’auto ha perso la vita. Mentre l’uomo alla guida del pesante automezzo non ha subito grosse conseguenze. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Ancora un sinistro mortale, dunque, sull’A16 che di recente sta facendo registrare diversi incidenti. Stavolta per uno dei conducenti i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla.