Il corpo senza vita di Antonio Liguori, 85enne scomparso lo scorso 2 maggio a Orta di Atella, è rinvenuto nelle campagne nella zona di Marcianise, nel Casertano. L’anziano era uscito di casa attorno alle 14 di lunedì 2 maggio scorso, per andare a comprare del fertilizzante. Si era allontanato a bordo della propria bicicletta, e da allora nessuno aveva avuto più sue notizie. La famiglia aveva segnalato la scomparsa dell’uomo alla trasmissione Chi l’ha visto, che questa mattina attraverso un tweet ha comunicato il ritrovamento del corpo. Già ieri sera, la bicicletta dell’anziano era rinvenuta nella stessa campagna.

Le ricerche continuate subito dopo il ritrovamento della bici, sono continuate in zona fino a quando non è emerso il cadavere. Da chiarire le cause del decesso, ma dovrebbe essere dovuto a cause naturali. Probabilmente un malore.