Schianto sulla Statale, Carolina muore a 21 anni tornando dalla scuola militare

Due automobili hanno impattato violentemente e, in seguito allo schianto, ha perso la vita Carolina Citro. Una 21enne di di Montoro, in Irpinia. La giovane stava facendo rientro nell’Istituto per allievi sottufficiali della Marina Militare di Taranto a bordo di una Fiat 500. Poi si è verificato un violentissimo impatto con una Punto, condotta da un uomo di 86 anni. L’86enne è deceduto poco dopo presso l’ospedale San Carlo di Potenza, dove era stato ricoverato in gravi condizioni: inutili sono stati i tentativi di salvargli la vita.

L’auto dei ragazzi si sarebbe schiantata contro la Punto dell’anziano. Da accertare le cause dell’impatto e da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. A bordo della fiat 500, oltre a Carolina, altri tre giovani iscritti all’Istituto sottufficiali, anche loro di origine campane, rimasti tutti feriti nel terribile impatto.