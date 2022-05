Schianto in moto sulla Statale, Andrea muore a 30 anni

Choc sulla Statale sorrentina e dolore nella città di Vico Equense per la morte di un 30enne, Alfonso Curto, vittima di un incidente in moto. È accaduto intorno poco dopo le ore 13 di ieri. Il motociclista viaggiava con la sua fidanzata, rimasta ferita. L’impatto con un’auto sulla strada del mare che collega Vico Equense a Castellammare di Stabia si è verificato all’altezza delal’hotel “Towers”, la vecchia “Calcina”, in località Pozzano. La vittima, Alfonso Curto, è morto sul colpo e la sua moto è rimasta a terra, mentre la ragazza è stata trasferita in ospedale. Quando sono arrivati i soccorsi del 118 per il ragazzo non c’era più nulla da fare. La giovane, invece, è stata trasferita d’urgenza in ospedale al pronto soccorso del San Leonardo. Sul posto i vigili urbani del comune stabiese, per ricostruire le fasi dell’incidente.

Vico Equense piange il suo giovane e molto conosciuto figlio. Cordoglio è stato espresso sui social dal sindaco di Vico Equense che ha scritto: “A nome dell’intera Città di Vico Equense esprimo il mio più sentito dolore per la tragica morte di Alfonso,un ragazzo forte e per bene, che conoscevo personalmente. Spero che l’abbraccio commosso di tutta la nostra comunità arrivi alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Non ci sono parole di fronte a un tale dolore”.