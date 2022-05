Andrà a processo Gaetano Scutellaro, il tabaccaio 57enne accusato di aver sottratto un ‘Gratta e vinci’ vincente da 500mila euro ad una 69enne nella tabaccheria di via Materdei a Napoli. Lo ricorda Agigem in una nota (la notizia è riportata dal quotidiano ‘Il Mattino’ due giorni fa). La prima perizia effettuata sull’uomo, che aveva tentato la fuga prima in motorino e poi cercando di prendere un volo per le Canarie, lo aveva definito come “incapace di intendere e di volere”, ricorda l’Agigem. Per questo dunque non processabile. Il giudice per l’udienza preliminare però ha richiesto una seconda valutazione psichiatrica che ha portato a conclusioni opposte. L’uomo è capace di intendere e volere e per questo sarà quindi giudicato dal tribunale di competenza.

Il fatto risale allo scorso 3 settembre quando un’anziana donna si era recata nella ricevitoria di Materdei, quartiere di Napoli. Acquistando il ‘Gratta e vinci’ risultato poi vincente. Quando la donna si recò in tabaccheria per chiedere la conferma della vincita, l’uomo si impossessò del biglietto vincente. Così scappò in scooter, facendo perdere le proprie tracce prima di essere rintracciato all’aeroporto di Fiumicino dove stava tentando di prendere un aereo per Fuerteventura, dopo aver ‘messo al sicuro’ il biglietto in un istituto di credito.