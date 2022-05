Un incendio è scoppiato, forse per un incidente domestico, nel convento di San Francesco, a Sarno dove sono ospitati una ventina di profughi, soprattutto ragazzi. Il sindaco del comune del Salernitano, Giuseppe Canfora, conferma che non ci sono feriti ma danni rilevanti. Sul posto, in piazza IV Novembre, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, col supporto dei volontari della Protezione Civile. Si sarebbe trattato di un incidente: le fiamme sarebbero partite da un asciugacapelli, lasciato acceso su un letto; il fuoco avrebbe rapidamente bruciato le lenzuola e le coperte per poi estendersi agli altri materiali infiammabili presenti nella stanza e agli arredi. L’incendio ha devastato parte del secondo piano.

Dopo la messa in sicurezza sarà la volta dei controlli, per verificare eventuali danni strutturali all’edificio. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, confermando che non ci sono stati feriti, parla però di danni rilevanti. In serata il Primo Cittadino ha confermato che i Vigili del Fuoco hanno completamente spento l’incendio e che la sistemazione dei profughi è affidata alla Protezione Civile, che sta provvedendo a trovare una struttura alternativa per assicurare l’ospitalità.