“Abbiamo attivato il servizio di “car sharing” di auto elettriche anche nella nostra città, che consentirà, nel tempo, di ridurre le emissioni inquinanti secondo criteri di sostenibilità ambientale”. Ad annunciarlo è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano. “Le auto Renault Zoe E-Tech Electric, utilizzabili in ogni ora del giorno e della settimana, al momento, sono già attive in piazza Elena d’Aosta, piazza Risorgimento e via Europa.

Per utilizzarle basta registrarsi attraverso il sito o l’app “Share by Mobilize” e prelevare il veicolo nei posteggi dedicati”.

“Enormi i benefici per chi ne farà uso. A fronte di tariffe basse per l’utilizzo del veicolo, l’utilizzatore avrà importanti risparmi assicurativi, di manutenzione, potrà parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu, accedere alle Z.T.L. Un passo importante verso la mobilità sostenibile”. Conclude il primo cittadino annunciando un servizio che non ha pari nei Paesi Vesuviani.