“Inizia la stagione della riconsegna alla città delle tantissime opere che stiamo riqualificando! Dopo 15 anni, il primo giugno 2022 restituiremo, come avevamo promesso, il Palazzetto dello Sport a giovani, bambini, anziani e famiglie. Ringrazio, per questo, anche l’impegno profuso dall’Assessorato allo Sport, in persona dell’assessore Marica Miranda.

L’inaugurazione avverrà dopo due anni di pandemia che hanno costretto i nostri ragazzi a subire una scarsa socialità, dovendo abbandonare lo sport ed il movimento. Potranno ricominciare a praticare sport anche in questa importante struttura comunale che tutta la città giustamente attendeva”. Ad annunciarlo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano.

“È un obiettivo importante, che ci riempie di orgoglio! Non vediamo l’ora di poterlo vedere gremito di atleti e pubblico. A breve procederemo anche all’inaugurazione del nuovo asilo di Piano del Principe, del nuovo edificio del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e del tratto della pista ciclopedonale ricadente nel territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano, nonché alla riconsegna degli altri edifici scolastici in corso di riqualificazione.

Restituiamo gradualmente ai cittadini di San Giuseppe Vesuviano una città più moderna e funzionale, in tutte le infrastrutture essenziali”.