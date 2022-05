Rissa con schiaffi in Circumvesuviana e uomo in mutande: le immagini diventano virali

Ritardi, guasti, soppressioni, disservizi, non sono gli unici problemi del trasporto pubblico campano. Infatti degrado e violenza stanno diventando” passeggeri” fissi dei treni.

Nella giornata del 22 maggio sarebbe scoppiata una violenta rissa in un treno diretto a Napoli. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono anche diffuse dalla pagina “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” che così ha commentato l’accaduto: “Una ragazza toscana in vacanza dalle nostre parti mi ha mandato questo video che immortala le immagini di una rissa scoppiata a bordo di un treno strapieno per Napoli, nella giornata di ieri. I turisti presenti sono rimasti terrorizzati, e come dargli torto”.

Violenza ma anche degrado. Un’altra immagine diffusa sui social è quella di un passeggero della Circumvesuviana. ha indosso soltanto un paio di boxer mentre gli altri viaggiatori hanno il viso voltato d’altra parte per il disgusto. Entrambi gli episodi sono segnalati da numerosi cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. Assieme al conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli è intervenuto sulla questione: “Da tantissimi anni denunciamo i disservizi del trasporto pubblico locale che troppo spesso non è all’altezza di offrire un servizio degno”.

“I disagi però non sono creati soltanto dai guasti, dai ritardi e dalle cattive gestioni. Ma anche da quei ‘barbari’ che portano scompiglio, oscenità e caos su treni ad autobus. Come chiediamo da tempo, servono maggiori controlli sui mezzi, anche ad opera delle forze dell’ordine. Bisogna tutelare cittadini e turisti.”