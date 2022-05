Rapinano scooter a Sant’Anastasia e sparano contro la vittima – IL VIDEO

Ancora paura e piombo per le strade campane. Come denuncia un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, in provincia di Napoli a Sant’Anastasia è avvenuta una rapina a mano armata in strada dove alcuni malviventi hanno portato via lo scooter ad un ragazzo, puntatogli una pistola in faccia, ed esploso alcuni colpi di pistola per scoraggiare gli inseguitori, come racconta il segnalante: “È una rapina fatta nel corso principale di Sant’Anastasia dove sono stati esplosi diversi colpi di pistola e, ringraziando Dio, nessuno è stato ferito. Il paese è diventa invivibile con ragazzini che girano armati e sparano per strada.”