Una ascia medievale per rapinare un negozio. L’ha impugnata un 40enne, già sotto osservazione, e ha fatto irruzione in un bazar di prodotti cinesi a Frattaminore, pretendendo l’incasso. Nonostante lo spavento, il titolare non si è piegato e si è opposto. Ne è seguito uno scontro fisico. La lite ha richiamato l’attenzione dei passanti che hanno avvisato i carabinieri. E i militari sono riusciti a disarmare e ammanettare il bandito. Per la vittima, fortunatamente lievi ferite guaribili in 5 giorni.

Due armi clandestine con matricola alterata, invece, sono state sequestrate dai carabinieri a Trentola Ducenta nel corso di un’operazione di controllo. In particolare una pistola calibro 7,65 completa di caricatore con 12 cartucce ed un fucile calibro 12. Questo ha portato in manette una coppia, che deteneva le armi in casa. Si tratta di un cinquantenne residente a Perugia e della propria compagna, di Trentola; entrambi sono finiti agli arresti domiciliari per detenzione illegale di armi clandestine.