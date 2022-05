Rapina in gioielleria a San Giuseppe Vesuviano: due arresti – IL VIDEO FA IL GIRO DEL WEB

Tentata rapina poco prima dell’ora di pranzo in una gioielleria di San Giuseppe Vesuviano. I malviventi hanno fatto irruzione all’interno dell’edificio. Mentre stavano per concludere la rapina sono finiti bloccati da polizia e carabinieri che hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale. La gioielleria presa di mira si trova in via San Leonardo, all’angolo con via Lavinaio. L’intervento delle forze dell’ordine, e il caos che si è generato per le sirene, ha attirato diversi passanti. Molti dei quali hanno fatto foto e video dei fermati che venivano portati via in manette. Così i video hanno cominciato a girare all’impazzata sui social.

I due uomini, stando alle prime testimonianze sarebbero di origine straniera, Avrebbero aspettato la pausa pranzo per fare irruzione nell’oreficeria sita all’angolo tra via Lavinaio e via San Leonardo. I titolari sono riusciti a lanciare l’allarme facendo accorrere le forze dell’ordine.