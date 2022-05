Prima la lascia, poi la stalkerizza per tornare insieme: nei guai ex fidanzato a Scafati

Caso di stalking a Scafati. Qui una donna di 53 anni si è rivolta ai carabinieri della tenenza locale. La donna ha denunciato un 51enne con cui ha avuto una relazione durata circa 9 anni e finita lo scorso ottobre ha cominciato a perseguitarle. A rendere strana la vicenda, tuttavia, il fatto che l’uomo abbia dapprima troncato la relazione, salvo poi iniziare a stalkerare con continui messaggi, pedinamenti e minacce. Insomma, tutto il terribile campionario di episodi del genere.

La donna racconta di essere “stata costretta a cambiare le mie abitudini, ma non sempre ci riesco, anche perché abitiamo nello stesso complesso di palazzine. È un inferno, ho paura per me e per i miei figli”. La donna si è rivolta ai carabinieri a metà aprile, denunciando l’uomo e tornando in caserma altre tre volte per integrare il primo esposto. Ad ora non sono stati adottati provvedimenti nei confronti dell’uomo.