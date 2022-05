I clienti di Postepay potranno ottenere fino a 300 euro al mese tramite una iniziativa prorogata proprio da Poste Italiane. I servizi di Poste Italiane sono scelti da milioni di persone per la loro facilità di utilizzo e per i costi di gestione praticamente nulli. Oltre questo sono tante le iniziative che l’aziende mette a disposizione dei suoi clienti.

L’ultimo servizio di Poste Italiane per i suoi clienti è prorogato proprio nei giorni scorsi e permetterà di ricevere dei soldi per ogni transazione effettuata. Stiamo parlando del Cashback, misura nata con il governo Conte e poi soppressa da quello Draghi, che è stata fatta sua anche da Poste Italiane.

Se il Cashback di Stato è difatti stato eliminato, esistono programmi molto simili previsti da istituti privati e, proprio in questi, rientra quello di Poste Italiane. Il Cashback di Poste prevede un rimborso da 1 euro per ogni 10 euro di spesa effettuata con la carta Postepay e fino ad un massimo di 10 euro al giorno che, tradotto mensilmente, è di 300 euro.

Inizialmente la scadenza del cashback di Poste Italiane era prevista per il 30 maggio ma sul sito di Poste c’è la comunicazione che la misura è stata prorogata per un ulteriore mese e quindi fino al 30 giugno 2022. Vediamo ora nel dettaglio come funziona il cashback di Poste Italiane.

Il cliente Postepay potrà ottenere 1 euro per ogni transazione di almeno 10 euro per tutti gli gli acquisti effettuati nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Anche il massimo della spesa giornaliera è di 10 euro. Per partecipare al programma bisogna scarica l’App Postepay e associare le relative carte prepagate e di debito.

Fonte consumatore.com