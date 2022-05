Poste Italiane assume diplomati e laureati: come candidarsi e le posizioni aperte

Opportunità lavorative offerte da Poste Italiane. Occasione da non perdere per diventare portalettere, consulenti o figure di Front End. Una grande azienda con un fatturato di 12 miliardi di euro all’anno, utili da 1,2 miliardi, oltre 125 mila dipendenti e 12.700 Uffici sparsi in tutto il territorio italiano ricerca personale. Si tratta di Poste Italiane e delle posizioni aperte nel mese di maggio per assumere candidati da inserire in diversi ruoli all’interno di svariate sedi. L’inoltro della candidatura potrà avvenire online accedendo al portale dell’azienda ed entrando nella sezione “Lavora con noi”. Qui si potrà scegliere infatti tra l’invio di una candidatura spontanea per inserire il proprio Curriculum Vitae nel sistema e l’inoltro della richiesta di assunzione ad una specifica posizione aperta di proprio interesse. Pochi click, dunque, per andare incontro all’occasione della propria vita. Non rimane altro che scegliere il ruolo da ricoprire.

Laureati per la Funzione Digital, Technology e Operations

L’azienda ricerca laureati in Ingegneria, Matematica, Informatica, Economia, Statistica, Computer e Data Science, Digital Marketing, User Experience Design e Industrial Design con massimo tre anni di esperienza e spiccata propensione al digitale. Il contratto offerto è a tempo indeterminato ed è associato ad un piano di crescita professionale. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 31 dicembre 2022.

Cercasi Portalettere

Pochi giorni ancora per candidarsi al ruolo di portalettere. Il termine ultimo di invio della candidatura è fissato per il 10 maggio 2022. I requisiti da soddisfare sono il diploma di scuola media superiore, la patente di guida in corso di validità per guidare il motomezzo aziendale e il patentino di bilinguismo (seconda lingua tedesco) per la provincia di Bolzano. Il contratto proposto è a tempo determinato.

Front end

Per le sedi in Trentino Alto Adige, l’azienda ricerca figure di front end a cui affidare attività di promozione e vendita dei servizi e prodotti di competenza. I requisiti richiesti sono il diploma di scuola media superiore e il patentino di bilinguismo (che dovrà essere inviato in allegato alla richiesta di candidatura). Il contratto d’assunzione è a tempo determinato con la possibilità di farlo diventare successivamente a tempo indeterminato.

Consulenti finanziari

Fino al 31 maggio 2022 si potranno inviare le candidature per il ruolo di consulenti finanziari. L’invio del CV consentirà di essere contattati per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, un evento online di presentazione dell’azienda. Tra i requisiti di accesso ci sono la Laurea, la predisposizione alla vendita, ottime capacità di comunicazione e di relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office.

Contract Management

L’ultima ricerca riguarda il ruolo di Contract Management. E’ richiesta una Laurea in discipline ingegneristiche o scientifiche, minimo tre anni di esperienza nel settore, conoscenza delle attività di controllo e gestione, capacità di Project Manager, conoscenza del Codice degli Appalti Pubblici. La sede di lavoro è a Roma e la data ultima di inoltro della candidatura è il 13 maggio 2022.

