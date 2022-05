Riaperta dal tar l’agenzia turistica chiusa a Pompei nelle scorse settimane. Era finita chiusa perché secondo la polizia municipale lavorava senza alcuna autorizzazione, in modo totalmente abusivo. Ma l’avvocato Sabato Tufano, difensore del titolare, ha dimostrato il contrario così come disposto dal Tribunale Amministrativo. La sede si trova in un locale a ridosso dell’area del Santuario, dove i turisti sono sempre di passaggio. Dunque, nessuna irregolarità da parte del gestore residente a Gragnano.