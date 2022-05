Pomigliano, motociclista si scontra con un camion e muore sul colpo

Un motociclista ha perso la vita in un grave incidente stradale tra un mezzo pesante e una moto avvenuto poco prima delle 9, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Precisamente all’altezza del km 2,7 del tratto compreso tra Pomigliano e il bivio con la A1 Milano-Napoli. Lo rende noto l’ufficio stampa di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su una corsia e si registrano due chilometri di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco. Oltre alle pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione sesto Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Si indaga per chiarire la dinamica del sinistro ed appurare eventuali responsabilità in merito all’incidente mortale. Purtroppo, quando sono arrivati i soccorsi, per il centauro non c’era già più nulla da fare.