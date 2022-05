Pollena Trocchia, riapre l’ospedale Apicella

“Riapre l’Ospedale Apicella di Pollena Trocchia Un’ottima notizia per il nostro territorio: la Regione Campania ha deciso di riavviare le funzioni di un importante presidio sanitario come l’ospedale Apicella. La notizia è ancora in via ufficiosa, ma lunedì 30 il piano sarà firmato dal Presidente della Regione Campania e inviato ufficialmente al Ministero”. A darne notizia è il sindaco Carlo Esposito.

“La notizia è di rilevanza non solo per i nostri concittadini, dal momento che l’Apicella può servire un bacino d’utenza di circa 600mila cittadini, residenti nei tanti comuni limitrofi del vesuviano: Sant’Anastasia e Volla, Cercola e Massa di Somma, San Sebastiano al Vesuvio e Somma Vesuviana. Un’ottima notizia dunque per la sanità in Campania e in particolare la provincia di Napoli. Un risultato ottenuto grazie anche alle numerose sollecitazioni che la nostra amministrazione ha operato nel corso degli anni ai competenti organi regionali in materia. Oggi è una bella giornata per Pollena Trocchia e tutta l’area vesuviana”. Conclude il primo cittadino di Pollena.