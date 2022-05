Presso la casa comunale, nella stanza del primo cittadino Maurizio Falanga, la giuria del Premio Poesia “Città di Poggiomarino” indetto dalla Pro loco, si è riunita per scegliere le opere vincitrici. Presenti le dirigenti e le insegnanti di tutte le scuole poggiomarinesi, l’assessora Rachele Sorrentino la quale curerà personalmente l’evento. Poi l’assessora Maria Carillo con delega a Longola ed il sindaco Maurizio Falanga. Si è cimentato per la prima volta in veste di giurato. Compito difficile ma tanto affascinante. Il presidente della Pro loco Renato Palmieri ha espresso la sua soddisfazione tenendo a precisare che la giuria del Premio, sebbene sia arrivata alla trentunesima edizione ha letto e valutato anche le opere giunte durante gli anni della pandemia. Ieri, infatti, la giuria ha vissuto un intero lungo pomeriggio di valutazione, emozioni e scambi.

L’appuntamento è per l’11 giugno prossimo, giornata in cui si conosceranno i vincitori. Uno per ogni ordine e grado di scuola, che arriveranno da ogni parte d’Italia. L’amministrazione Falanga quest’anno ha voluto fortemente che l’evento si tenesse a Longola per continuare a lavorare nell’ottica di rilancio culturale del sito.