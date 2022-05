Promessa mantenuta. Cominciati questi mattina i lavori di rifacimento dell’asfalto e dell’installazione della pubblica illuminazione per via Fornillo. La strada di confine tra Poggiomarino e Terzigno è per decenni dimenticata e mai curata dagli amministratori. Con l’amministrazione Falanga è arrivata, invece, la svolta. E’ scritto in un comunicato stampa dell’Amministrazione.

“Ricordo ancora gli sguardi increduli degli abitanti di Fornillo durante la passata campagna elettorale quando io ed il mio sindaco raccontavano il nostro interesse verso la zona a chi non era mai stato abituato ad essere considerato” ricorda il vicesindaco Luigi Belcuore, delegato ai Lavori Pubblici che ha seguito in prima persona gli accordi intercorsi tra il comune di Poggiomarino ed il comune di Terzigno. “L’opera è importantissima ed oggi è una giornata storica”, conclude Belcuore.

Coinvolta Terzigno

“Fornillo non è mai stata periferia per noi e mai lo sarà. Sono entusiasta dell’avvio dei lavori che seguiremo con l’abnegazione di sempre. Ringrazio il collega sindaco di Terzigno Francesco Ranieri per averci dimostrato immediata volontà di collaborare per le nostre comunità” specifica il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga.