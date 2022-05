Il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo FS Italiane (vedi Brevi ferroviarie del 16/05/2022) per la Regione Campania prevede i seguenti investimenti per un investimento complessivo di oltre 15 miliardi di euro.

POLO INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI

Investimenti complessivi per oltre 14 miliardi di euro

La rete ferroviaria campana sarà velocizzata grazie a una serie di interventi infrastrutturali e di potenziamento tecnologico. Saranno sugli assi Napoli – Salerno – Reggio Calabria, Napoli – Foggia, Battipaglia – Potenza e Caserta – Salerno. L’offerta di trasporto è orientata a offrire maggiori interconnessioni, ottimizzando l’utilizzo dell’infrastruttura ed evitando concentrazioni sul nodo di Napoli. Per il progetto di completamento della rete AV, è prevista la realizzazione della variante di Cancello. Con l’obiettivo di interconnettere il sistema alta velocità al capillare sistema regionale.

Linea AV/AC Bari – Napoli

Il nuovo itinerario prevede interventi di raddoppio delle tratte ferroviarie e la velocizzazione della linea. Si potrà viaggiare fino a 250 km/h, con un aumento dell’offerta di trasporto ferroviario (treni passeggeri Frecce, Intercity e regionali, e treni merci) che connetteranno la Puglia e la Campania alla rete Alta Velocità. Entro il primo semestre del 2027, alla conclusione dei lavori, sarà possibile andare da Bari a Napoli in 2 ore e da Lecce in 3 ore, mentre da Bari a Roma si impiegheranno 3 ore e in partenza da Lecce 4 ore. Già nel 2023 si attiverà la tratta Cancello – Frasso consentendo di avere un treno diretto Puglia – Napoli. I cantieri della Bari – Napoli saranno tutti operativi entro il 2022.

Allo stato attuale le attività sui vari lotti della Napoli Bari risultano le seguenti:

completati nel 2017 i primi due lotti Napoli Afragola e Bovino – Cervaro (FG);

Napoli – Cancello, Cancello – Frasso, Frasso – Telese e Apice – Hirpinia: in costruzione;

Telese – San Lorenzo, San Lorenzo – Vitulano: in costruzione;

Orsara – Bovino e Hirpinia – Orsara: a breve la consegna dei lavori.

Linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria

La nuova linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria costituisce un itinerario strategico per il traffico passeggeri e merci per la connessione tra il sud della penisola e il nord, asse principale del Paese. Il nuovo collegamento consentirà di ridurre i tempi di viaggio e incrementare i livelli di accessibilità alla rete AV per diverse zone ad elevata valenza territoriale. Il progetto è ora in fase di studio di fattibilità tecnico-economica ed è stato suddiviso per lotti, alcuni dei quali prioritari.

Per questi ultimi la chiusura dei lavori è prevista entro la fine del 2030. Per il lotto Battipaglia – Romagnano si è appena conclusa la fase di Dibattito Pubblico. L’opera avrà un costo pari a 1,8 miliardi di euro, mentre l’interconnessione con la linea esistente Battipaglia – Potenza avrà un costo di 125 milioni di euro. L’intervento è finanziato con fondi PNRR e avrà una durata di circa 3 anni e 4 mesi con la conclusione dei lavori prevista per il 2026, in linea con gli obiettivi del PNRR.

Altri interventi di RFI sulla rete regionale

Tra gli altri interventi previsti figurano l’elettrificazione e potenziamento infrastrutturale della linea Salerno – Avellino – Benevento; la riqualificazione di impianti con innalzamento dei marciapiedi, installazione di ascensori, ammodernamento dei sistemi di informazioni e delle aree di stazione; eliminazione di passaggi a livello con realizzazione di opere viarie alternative.