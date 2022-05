Un uomo di 61 anni e i suoi due figli di 30 e 38 anni sono stati aggrediti da alcuni giovani mentre stavano aprendo la loro pescheria questa mattina a Napoli. L’aggressione è avvenuta in via Salvator Rosa. I tre sono stati avvicinati da alcuni ragazzi a bordo di un’auto che li hanno infastiditi e presi in giro. I figli del negoziante sarebbero intervenuti in difesa del padre e avrebbero messo in fuga gli occupanti dell’auto. Sempre secondo una prima sommaria ricostruzione fornita dai carabinieri, ancora da verificare, poco dopo sarebbero arrivati almeno 4 scooter. Con a bordo una decina di persone, ne è quindi nata una rissa.

Qui ha avuto la peggio il 61enne, che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all’ospedale Cardarelli per una ferita alla mano. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Stella.