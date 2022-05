Continuano le iniziative, da parte del Comune di Palma Campania, a sostegno delle famiglie con difficoltà economiche: dal 3 al 18 maggio è possibile presentare domanda per accedere all’ elargizione di voucher da spendere in farmacia .

L’ iniziativa è stata messa in campo grazie all’ accoglimento, da parte del CISS, dell’ istanza presentata dal Comune per accedere al finanziamento.

I voucher saranno di euro 10 cadauno per un numero di 500 e spendibili presso la Farmacia Comunale di Palma CCampania per l’ acquisto di prodotti parafarmaceutici, alimentari e di automedicazione.

ECCO I REQUISITI E LE MODALITA’ PER FARNE DOMANDA

REQUISITI DI ACCESSO:

– residenza e/o dimora e/o domicilio nel Comune di Palma Campania;

-dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore ad € 6.000,00.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

– La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto, disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Palma Campania: www.comune.palmacampania.na.it

– Per la sua validità, è necessario allegare alla domanda:

1) fotocopia di un documento di riconoscimento;

2) modello ISEE in corso di validità;

La domanda potrà essere inviata in un unico file PDF tramite Pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Palma Campania: protocollo@pec.comunepalmacampania.it oppure potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo di questo Comune, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12:00 del 18 Maggio 2022.

Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Istanza Voucher farmaceutici”.

Non saranno prese in considerazione le domande:

1) non complete in ogni loro parte;

2) prive degli allegati richiesti;

3) presentate su altra modulistica rispetto a quella predisposta;

4) non firmate dal richiedente;

5) pervenute successivamente al termine perentorio indicato nel presente avviso.

I voucher che verranno erogati ad ogni richiedente avente diritto non possono,comunque, superare il numero di 7 (sette) per beneficiario, fermo restando che i voucher da corrispondere saranno distribuiti in base al numero delle richieste pervenute, in misura proporzionale rispetto al punteggio ottenuto e comunque fino ad esaurimento dei voucher disponibili.