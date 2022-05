Ottaviano, torna l’evento “La montagna ci invita”

Torna, dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria, l’evento “La montagna ci invita”, organizzato dall’amministrazione comunale di Ottaviano, col patrocinio del Parco nazionale del Vesuvio. Si tratta di un percorso naturalistico, una passeggiata nel verde del territorio di Ottaviano. Con partenza da via Valle delle Delizie e arriva in via Largo della Legalità, dove si terrà una Santa Messa che sarà celebrata da tutti i parroci della cittadina vesuviana. Le persone con disabilità saranno accompagnate da auto autorizzate. L’appuntamento è per sabato 15 maggio, con inizio alle 10.

Ad annunciare l’iniziativa è il consigliere comunale delegato al verde, Vincenzo Caldarelli, che spiega: “Ringrazio il sindaco Luca Capasso, sempre attento a iniziative come queste. Il nostro scopo è quello di far conoscere il nostro territorio e prendere contatto con la natura che ci circonda. Un valore fondamentale che molte volte trascuriamo”.