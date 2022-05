Torna a Ottaviano, dopo lo stop causato dalla pandemia, la festa di San Michele, santo protettore della cittadina vesuviana. Le celebrazioni, per lo più religiose, si terranno nella giornata di domenica 8 maggio: dalla “Diana” (spettacolo pirotecnico per le strade cittadine) al Volo degli Angeli, passando per la messa e la processione del Santo Patrono, tornano tutti i tradizionali appuntamenti legati alla festa. Il programma completo è consultabile sulle pagine facebook del sindaco Luca Capasso, dell’assessorato agli spettacoli e del Comitato Festa. Gli eventi saranno trasmessi sulle pagine social del sindaco, dell’assessorato agli spettacoli e del Comitato Festa.

Il sindaco

«Le incertezze legate all’emergenza sanitaria ci hanno impedito di organizzare i festeggiamenti come negli anni passati. Non dimentichiamo che fino a poche settimane fa avevamo forti limitazioni, che sono finite tolte gradualmente dal governo a cominciare da aprile. I tempi erano troppo stretti per allestire un’organizzazione importante, come del resto sempre è stato fatto in passato, programmando investimenti che, quest’anno, non erano possibili. Godiamoci questa domenica insieme, chiediamo al nostro Santo di proteggerci sempre e guardiamo al futuro. Grazie all’assessore agli eventi Biagio Simonetti e al Comitato Festa presieduto da Lello Moccia per l’organizzazione», è il commento del sindaco Luca Capasso.