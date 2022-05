Primo classificato nella prova Gentes Classico. Eccellente risultato per Sabato Annunziata di Ottaviano al 63° Campionato Nazionale Italiano A.N.A.M (Accademia Nazionale Acconciatori Moda), svoltosi nei giorni 8-9 maggio 2022 al Palazzetto dello sport Palatrincone di Monteruscello- Pozzuoli (NA). Su 60 partecipanti, Sabato Annunziata, 25 anni, si è classificato al primo posto nella prova GENTS CLASSICO (Bombè).

Ecco le dichiarazioni di Sabato Annunziata (Batino): «Ringrazio per il traguardo raggiunto il direttore tecnico Pierfilippo Francia che ci segue costantemente e il presidente Nazionale ANAM Lino Fabbian. Rappresenterò insieme ai miei colleghi il team Italia ai prossimi campionati del mondo organizzati dall’OMC (Organisation Mondiale Coiffure) che si terranno a Parigi il 10-11-12 settembre 2022. Sono responsabile del reparto maschile nel nostro salone di famiglia ANNUNZIATA THE BEAUTY ROOM, che non è solo un negozio maschile ma ha anche i reparti donna e estetica situato in Via R. Pappalardo ad Ottaviano (NA). Sono il cosiddetto “figlio d’arte” perchè insieme a mio fratello siamo la quarta generazione che esercita questa professione, tutto iniziò nel 1935 con il mio bisnonno Luigi, è da quando sono piccolo che il mio sogno, desiderio, era fare questo mestiere. I miei giochi d’infanzia non erano le automobiline o giochi simili ma avevo le testa-modello con cui giocavo a fare il barbiere ped il mio modello d’imitazione è stato mio padre Luigi. Anche mio padre ha partecipato alle competizioni nazionali ed internazionali e nel 2002 ha partecipato ai campionati mondiali OMC classificandosi al primo posto Italiano, al primo posto in Europa e terzo nel mondo».