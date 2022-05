Ottaviano, rapina armata da Lincar Gas: banditi via con l’incasso

Ancora una rapina nel territorio vesuviano. E stavolta è andata a segno. Il “colpo” da Lincar Gas in Via Ferrovie dello Stato ad Ottaviano. All’interno dell’area del distributore sono entrati due malviventi a bordo di uno scooter Honda Sh: uno alla guida, l’altro armato di una pistola. Il passeggero ha puntato l’arma contro i dipendenti, obbligandoli a consegnare l’incasso di giornata. La rapina si è consumata intorno alle 13, dunque quando l’attività aveva lavorato già per tutta la mattinata. In pochi secondi era tutto compiuto, e i due banditi con il volto coperto sono scappati via facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine avvisati dalla proprietà e dai lavoratori. Si indaga per provare a identificare gli autori della rapina. In genere questa tipologia di “colpo” è compiuta in serie e non è escluso che i due possano provare a ripulire un altro distributore. Naturalmente i carabinieri hanno acquisito i video di sorveglianza dell’attività commerciale.