Ottaviano chiuderà lunedì 9 maggio tutte le scuole di ordine e grado. Ad annunciarlo è il sindaco via sociale dove pubblica l’ordinanza. “Premesso che con precedente ordinanza sindacale si disponeva la pulizia delle strade da ogni residuo e lordura, per consentire la rimozione e la diminuzione del traffico. Per quanto indicato nelle premesse, facilitando il lavoro mediante tutela della salubrità dei luoghi e della conseguente i traffico veicolare cittadino, si ordina la sospensione delle attività scolastiche nei tre istituti comprensivi presenti sul territorio comunale. Nonché nelle rimanenti strutture scolastiche private”.

Dunque, lunedì niente scuola in tutta la città. Si tratterà di un’opera importante di pulizia per quanto riguarda Ottaviano. Il sindaco è infatti intenzionato a ripulire il territorio facilitando il traffico dei mezzi che si muoveranno. Dunque, niente lezioni per evitare ostacoli negli orari di punta”.