Operazione antiabusivismo a Nola in zona agrituristica. La polizia municipale, agli ordini dal maggiore Nacar Emiliano, ha scoperto una vasta struttura ricettiva. Era allestita con tanto di gazebo e piattaforme in cemento armato. Tutto realizzato in assenza di qualsivoglia permesso di costruire, dunque in maniera completamente abusiva e con zone ancora da rifinire. Sul posto l’intero nucleo di polizia edilizia e altri agenti che sono riusciti ad intervenire preventivamente della realizzazione dell’abuso. La struttura completamente abusiva si estende su una superficie di 4000 metri quadrati. Apposti i sigilli all’ intera area posta sotto sequestro.

Ancora, quindi, un abuso edilizio sotto al Vesuvio. Stavolta si trattava di una grossa opera ricettiva, quindi non certamente per necessità. Per fortuna i vigili sono riusciti a fermare tutto e adesso ha inizio l’iter giudiziario.