Nola, sigilli ad un grosso cantiere edile

Nuova operazione della polizia locale di Nola. Questa volta nel controllo di un cantiere edilizio il nucleo di polizia giudiziaria diretto dal maggiore Emiliano Nacar rinveniva il materiale di risulta- Era della lavorazione edile pronto per essere smaltito illegalmente. Sul posto anche gli ispettori dell’Arpac per la caratterizzazione dei rifiuti. Contestualmente si rinveniva ancora altro materiale e nella fattispecie onduline di eternit e rifiuti pericolosi. Erano pronti per essere smaltiti in maniera irregolare.

I titolari della società non erano in possesso di formulario di smaltimento rifiuti e del piano di caratterizzazione ed è scattato immediato il sequestro del cantiere. Uno smaltimento che costerà molto anche da un punto di vista economica. Non solo quindi guai giudiziari.