Continuano i controlli dei carabinieri forestali per la tutela del consumatore. A Nola ad operare sono stati i militari della stazione di Roccarainola. Durante un’ispezione in una macelleria sono stati rilevati alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità e formalmente invendibili. Sequestrati 35 chili di prodotti, carni rosse, e centinai di uova, vini bianchi e rossi. Anche numerosi prodotti da forno. Per il titolare dell’attività una sanzione amministrativa di 1500 euro. Il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni.

Appena l’alto ieri oltre una tonnellata di carne (1.100 kg) in cattiva conservazione e quasi tre tonnellate (2.850 kg) di insaccati privi di tracciabilita’ sono sequestrati dai carabinieri forestali del Comando provinciale di Avellino ad un salumificio del Baianese. Si tratta di uno stabilimento ai confini con la provincia di Napoli.