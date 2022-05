In merito alle notizie riportate da alcuni organi di stampa circa la denuncia presentata in Francia da una consumatrice francese riguardante la pizza Bella Napoli, Nestlé precisa. Secondo quanto dichiarato da un portavoce del governo francese, non sono rilevate criticità in merito a questo prodotto. Pertanto può essere consumato in sicurezza. “In ogni caso, prendiamo molto seriamente la questione e siamo in contatto con le autorità francesi. La correlazione con l’epidemia di sindrome emolitico-uremica (HUS) e le infezioni da Escherichia coli Producente la Tossina Shiga (STEC) in Francia riguarda però esclusivamente la gamma di pizze Fraich’Up. Sono prodotte in Francia e non sono commercializzate in Italia. Tutti gli altri prodotti a marchio Buitoni possono essere consumati in sicurezza. Nestlé ribadisce che la qualità e la sicurezza rimangono le sue principali priorità.

