Nasconde il telefono nello spogliatoio del negozio per riprendere una collega, che però se ne accorge e chiama la polizia. È successo ieri pomeriggio a Giugliano in Campania, dove gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno denunciato per interferenze illecite nella vita privata un dipendente di un esercizio commerciale in via Santa Maria a Cubito. Gli agenti sono intervenuti su disposizione della centrale operativa a seguito della segnalazione della donna. Una dipendente del negozio, che aveva segnalato di essere finita ripresa con un telefono all’interno dello spogliatoio. Ai poliziotti giunti sul posto, la donna ha raccontato che poco prima aveva notato un cellulare nascosto in un giubbotto. Era appeso a un attaccapanni, con la funzione di registrazione video.

Qui le forze dell’ordine hanno accertato che il proprietario dello smartphone era un dipendente del negozio che si trovava ancora all’interno della struttura. L’uomo è stato quindi denunciato.