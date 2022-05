«Mentre una turista percorre una strada del centro storico di Napoli e riprende con il cellulare la bellezza della città le è scippato il telefono». Lo denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, ripostando il video pubblicato su Nanotv. «Dal video pubblicato in diretta sulla piattaforma Twitch – prosegue Borrelli – si intuisce la solita tecnica. Scooter che si avvicina con in sella i malviventi e poi la fuga. Occorre presidiare le strade del centro, occorre controllo e vigilanza. Napoli è meta di un ritrovato flusso turistico nazionale e internazionale. Non possiamo consentire che quella che è la reale vocazione della città venga messa in pericolo dai soliti delinquenti e vigliacchi. Non lasciamo che si torni a dire che Napoli è una città da cui stare lontani, mettiamo i delinquenti in fuga non i turisti».

Insomma, uno scippo in diretta di cui è vittima una donna con molto seguito sui social. Napoli di certo non ci ha fatto una bella figura, visto che tutto è avvenuto live ed è ripostato sui canali, facendo il giro di profilo in profilo.