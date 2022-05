Orrore a Napoli: questa notte due sorelle sono rimaste ferite con acido in corso Amedeo di Savoia. A lanciare il liquido ustionante sarebbero altre tre ragazze a bordo di tre scooter. Nella galleria degli orrori che descrivono la deriva del pianeta giovanile e raccontano le notti sempre più violente della movida cittadina non bastavano le pistole e i coltelli: adesso spuntano anche le bottigline piene di acido come arma da offesa. È da poco scoccata l’una della notte tra domenica e lunedì quando all’ospedale Cardarelli sono ricoverate due sorelle. La prima di 24 anni e la seconda di soli 17 anni, entrambi residenti al vicoletto dei Cinesi, zona Sanità.

Le due presentano gravi ustioni al volto e alle braccia. Racconteranno, in stato di choc, di essere state senza alcun motivo avvicinate da un gruppo di altre ragazze che viaggiavano a bordo di tre scooter lungo corso Amedeo di Savoia, all’altezza del civico 249: il «branco in rosa» si sarebbe scagliato contro le due vittime lanciando sui loro volti dell’acido, che ha provocato ferite alla guancia, al naso e agli arti superiori. Subito dopo sarebbero fuggite, in direzione Museo.