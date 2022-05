Un altro morto, proprio il giorno dopo il Primo Maggio e la denuncia dei sindacati di come sia tragicamente facile perdere la vita sul lavoro. Un ragazzo di 25 anni è morto in un incidente mentre era alla guida di un trattore in un terreno. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi ad Acquarola, località montana del comune di Mercato San Severino, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, il mezzo agricolo si è ribaltato schiacciando il 25enne. Per l’uomo, originario di Mercato San Severino, non c’e’ stato nulla da fare, nonostante l’intervento celere dei sanitari del 118.

A lanciare l’allarme è stato un familiare della vittima. Sul posto, anche i militari dell’Arma della Compagnia di Mercato San Severino che hanno avviato gli accertamenti del caso. Ennesimo caso, in Campania, di vittime dovute a schiacciamento di trattori.