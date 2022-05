Terrore in strada intorno alle 22.30, in Piazza Giovanni XXIII a Castellammare di Stabia. Una ragazza p rimasta ferita alle gambe da diversi colpi di pistola. I colpi di proiettile hanno seminato il panico tra le persone presenti che si sono dati immediatamente alla fuga. Ancora non è chiaro quanto accaduto. La ragazza è finita trasferita in ospedale con un’ambulanza del 118. Ferite profonde, ma per fortuna non rischia la vita. A prestare i primi soccorsi le persone sul posto che hanno provato a tamponare la fuoriuscita di sangue.

Giallo su quanto accaduto. In tal senso Il Mattino spiega: «Al momento non è esclusa alcuna pista, ma pare che la 23enne si sia frapposta tra il sicario e un giovane, per poi essere ferita a sua volta. Un’ipotesi al vaglio degli investigatori, che al momento indagano a 360 gradi, senza escludere neanche l’agguato di camorra fallito».