Un percorso formativo Motul Evo voluto da Motul, Vermafoils e Autoricambi Nova. Il via nella sede di Nova in Via Nuova San Marzano a Poggiomarino, dove le officine hanno preso parte al primo incontro sulla manutenzione dei cambi automatici. Un progetto, quello di Motul Evo, che punta non soltanto dunque alla vendita del prodotto, ma ad instaurare un rapporto diretto con l’intera filiera ed a sostenerli fornendo servizi, così come è sempre stato anche negli obiettivi di Autoricambi Nova.

Sulla strategia aziendale si è soffermata a lungo Giulia Dibartolo, direttrice responsabile marketing di Motul: «La presenza dell’azienda sul territorio dimostra che ci siamo ed ha un triplice valenza. Veniamo da due anni duri di pandemia e possiamo parlare di un ritorno alla normalità; è importante inoltre fare sentire la vicinanza a chi ci sostiene attraverso i nostri prodotti e servizi; e non per ultimo proprio questo sarà il tema del nostro stand ad Autopromotec: quello di un rapporto di prossimità con tutta la catena del settore».

Dibartolo continua: «Motul Evo è il progetto che ci distingue da altri e parte dall’esperienza acquista sul campo. I nostri formatori portano con loro anni di lavoro e sanno cosa succede nelle officine e non soltanto dietro alle scrivanie. Hanno quel know-how che chiude la distanza tra i due attori». Dunque, l’obiettivo non è solo di farsi conoscere, ma anche di mostrare un volto agli autoriparatori e sostenerli in quella che è la loro “missione” quotidiana al lavoro con i veicoli.

In tal senso Diego Di Filippo responsabile key account manager di Motul ha annunciato la seconda parte del corso sulla manutenzione dei cambi automatici: «Abbiamo avuto una parte teorica, poi presto ci sarà una parte pratica, dove i meccanici lavoreranno su cambi appositamente realizzati per consentire loro di compiere una prima esperienza». Occasione che sarà anche valida per presentare il macchinario, l’Atm 09.18. Si tratta di una macchina dotata di un tablet integrato e amovibile che permette di eseguire le operazioni di controllo e gestione della manutenzione del cambio automatico anche a distanza grazie al collegamento Wi-Fi e Bluetooth. Sempre tramite il tablet, inoltre, si possono consultare le banche dati e i manuali pre-caricati o navigare nel forum “casistica guasti cambi automatici”. In sostanza sarà adesso possibile “lavare” i componenti, evitando la sostituzione delle parti.

Belle le parole spese anche da Luciano Ballo, formatore di Motul Evo: «Sono stato stregato dal calore dell’accoglienza, da un’azienda curata come Autoricambi Nova e dalla selezione dei clienti. Le officine hanno partecipato attivamente ed erano sempre sul pezzo. Una platea interessata e preparata».

Vermafoils ha stimolato il progetto ed il percorso. Il presidente Giuseppe Verdicchio parla di «un evento ottimamente organizzato, con molto interesse da parte di meccanici e staff. Così si va avanti e c’è l’evoluzione professionale». Il manager Vermafoils Francesco Verdicchi ha aggiunto: «La nostra collaborazione da un lato con Motul e dall’altro con Autoricambi Nova, non è un caso. Una sinergia destinata a fare crescere tutti gli attori in causa». Infine l’agente di zona, Francesco Grossi, ricorda come i rapporti tra gli uomini così come nelle professioni siano alla base dei successi».

Giosue Giugliano di Autoricambi Nova ha sottolineato che non si è trattato di un semplice corso «ma di una prima tappa di un percorso che vedrà altri eventi in sede». Come appunto già annunciato la “prova pratica” di manutenzione del cambio automatico che a breve si terrà sempre nella sede dell’azienda a Poggiomarino.

