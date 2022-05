Si è spento durante la notte il presidente Ciriaco de Mita. Era ricoverato da qualche tempo a Villa dei pini in seguito ad un problema neurologico per il quale era stato in cura al Moscati. De Mita, dal 1988 al 1989 fu Presidente del Consiglio e piu’ volte Ministro e Sindaco di Nusco, si e’ spento a 94 anni. Lo scorso 4 aprile è stato ricoverato presso il “Moscati” di Avellino per accertamenti neurologici. Nel febbraio del 2022, proprio poco dopo il suo compleanno, il primo cittadino di Nusco (sua cittadina di origine) era stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino e operato d’urgenza per una frattura al femore. Dopo i fatti accaduti lo scorso aprile, De Mita è stato trasferito presso un centro di riabilitazione, oggi la notizia della sua scomparsa.

A dare la notizia della morte, stamane, è stato il vicesindaco di Nusco, Walter Vigilante. De Mita, infatti, era esattamente da otto anni sindaco del suo comune, Nusco, in Alta Irpinia: era stato eletto il 26 maggio del 2014. Sposato con Annamaria Scarinzi, aveva quattro figli – Antonia, Giuseppe, Simona e Floriana – e diversi nipoti a cui era legatissimo.