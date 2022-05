Morto il 15enne con un colpo di pistola in testa: donati gli organi

Paolo Andrea, il ragazzo di 15 anni di Francolise colpito lunedì da un proiettile, è morto. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, e i medici non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al giovane studente. Intanto, le forze dell’ordine continuano a lavorare per ricostruire la dinamica dell’accaduto. In un primo momento sembrava aver preso quota l’ipotesi del gesto estremo dovuta a problemi di ordine familiare. Ma con il passare dei giorni questa ipotesi sembra aver perso consistenza e si è fatta strada quella dell’incidente. Anche perché non sarebbe emersi episodi di particolare conflittualità nella famiglia della vittima.

Tra l’altro, la pistola da cui è partito il proiettile è regolarmente detenuta dal papà del ragazzo. Toccherà agli esami balistici a fare chiarezza sulla tragedia. Il tutto mentre i genitori del 15enne hanno dato in consenso all’espianto degli organi dello sfortunato ragazzino.